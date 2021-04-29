Викторию Боню в неоновом купальнике и ярким макияжем сравнили с бургером

Модель и блогера Викторию Боню в неоновом купальнике и с ярким макияжем поклонники сравнили с бургером. Они отметили, что экс-участница «Дома-2» в таком образе выглядит очень сочно.

На своей странице в социальной сети Instagram Виктория Боня опубликовала серию снимков с визажистом Соней Миро. Именно она и сделала модели необычный макияж. Для фотосессии знаменитость выбрала ярко-розовое монокини с черным леопардовым принтом. Такие же акценты присутствовали и в макияже. Образ Виктории Бони завершили украшения-цепочки.

На Соне Миро присутствовал неоново-зеленый купальник. Макияж был сделан в тон монокини. По словам Бони, сочные краски способствуют улучшению настроения. Большинство фолловеров оценили образы знаменитостей. Они заявили, что Виктория Боня является такой же сочной, как американский бургер. За короткое время публикация набрала огромное количество лайков.

Напомним, что Виктория Боня продолжает отдыхать на Мальдивских островах. Там она весело проводит время в компании друзей.