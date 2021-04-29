Ведущий Дмитрий Дибров призвал выгнать половину сотрудников телевидения

Известный российский ведущий Дмитрий Дибров считает, что на отечественном телевидении необходимо провести «чистку рядов». По его словам, необходимо уволить едва ли не половину сотрудников. Некоторые люди являются некомпетентными, поэтому им стоит сменить место работы.

По словам Диброва, он бы убрал половину сотрудников, всех тех, кто предпочитает не работать над своим делом. Ведущий заметил, что это высказывание только звучит чересчур репрессивно. Те, кто с уважением относится к своей работе и выполняют поставленные задачи качественно, смогут получить преимущество.

В ходе интервью Дибров добавил, что знает, каким замечательным является режиссер Андрей Болтенко. Он не сомневается в творческих способностях Константина Эрнста. Некоторым сотрудникам ведущий позволил бы проявить себя в полной мере. С методами работы Дмитрия Диброва многие знакомы, поэтому его никогда не назначат на руководящую должность.

Напомним, что ведущий в 1990-х годах участвовал в становлении российского телевидения. К процессу преображения ТВ тогда подключили шоуменов и журналистов, а не профессиональных менеджеров. При этом у них получалось все сделать на высшем уровне, пишет портал «ГлобалМСК».