 

МОК назвал условия, при которых участники Олимпиады смогут снимать маски

29.04.2021, 14:52, Новости дня
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Все участники Игр должны пройти два ПЦР-теста на коронавирус перед вылетом в Японию. Участники соревнований должны свести к минимуму контакты, соблюдать дистанцию в пределах одного метра при общении с другими спортсменами и жителями Японии.

Маски участники Олимпиады смогут снимать во время тренировок, соревнований, приема пищи, сна и при общении с журналистами.

Участники Олимпиады будут питаться в определенных местах, где соблюдаются меры безопасности. Передвигаться спортсмены будут на специальном транспорте, пользоваться общественным им запрещено.

Контекст:Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они состоятся с 23 июля по 8 августа.
Правительство Японии решило не допускать иностранных зрителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио из-за пандемии, решение об этом было принято 9 марта.
С решением японских властей согласились Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет. Организаторы Игр пообещали вернуть деньги за уже приобретенные иностранцами билеты на соревнования.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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