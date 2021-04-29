Под санкции СНБО в связи с контрабандой попала видимая часть айсберга – глава украинской таможни

“Попала видимая часть айсберга. […] Эти списки, на мой взгляд, сигнал и нижней, невидимой части айсберга, чтобы они тоже понимали, что могут оказаться под санкциями. Это своего рода превенция. Превенция, носящая как политический, так и правовой характер”, – сказал он.

По словам главы ГТСУ, есть “сиюминутный эффект” от введения таких санкций.

“Пока мы видим снижение количества платежей и снижение количества оформлений в зоне деятельности Одесской и Галицкой таможен”, – отметил Рябикин.

Журналист спроси его, какой эффект он ожидает от санкций в течение двух месяцев.

“В идеале хотелось бы увидеть, что люди будут больше оформлять, то есть более достоверно декларировать товары. Произойдет это или нет, я вам сказать не могу. Скорее всего, не произойдет”, – считает Рябикин.

Он не исключил, что попавшие под санкции “как контрабандисты”, подадут в суд и выиграют его.

“Не могу исключать такого развития событий, потому что нет ничего справедливее, чем справедливый украинский суд”, – сказал Рябикин.

– Вы не думаете, что все, кто попал под санкции как контрабандисты, подадут в суд и выиграют? И потом государство Украина, не имея обвинительных приговоров, заплатит им еще и компенсацию.

– Я не могу исключать такого развития событий, потому что нет ничего справедливее, чем справедливый украинский суд.Источник: https://censor.net/ru/r3262216

Контекст:2 апреля СНБО принял решение ввести санкции против 10 лиц, которых совет считает причастными к контрабанде.

Под санкции попали одесские бизнесмены Александр Чудаков, Виктор Шерман и Вадим Альперин (Зеленский называл его “одним из крестных отцов контрабанды в Украине”), закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк, львовский бизнесмен Владимир Дидух (СМИ называли его криминальным авторитетом Вовой Мордой), черновицкие бизнесмены Юрий Кушнир и Александр Еримичук, бывший сотрудник Закарпатской таможни, президент футбольного клуба “Минай” Валерий Пересоляк, экс-начальник Рава-Русской таможни Иван Бокало и бывший сотрудник СБУ Александр Кравченко.

Санкции против них ввели на три года. Им, в частности, заблокировали активы, ограничили торговые операции, запретили участвовать в приватизации государственного имущества (.doc).

Зеленский заявил, что, по данным СНБО и СБУ, этих людей можно назвать “топ-10 украинских контрабандистов”. Он пообещал, что это “первая десятка, но точно не последняя”.

В СБУ рассказали, что против фигурантов санкционного списка открыты уголовные производства, но пока подробности этих дел спецслужба опубликовать не может, поскольку это может навредить расследованию.

После заседания СНБО от исполнения обязанностей отстранили более 100 работников Государственной таможенной службы, среди которых 17 руководителей таможен и таможенных постов.

15 апреля Зеленский сообщил, что СНБО ввел санкции против еще ряда людей, которые, по его словам, причастны к контрабанде. Президент пообещал, что “и это тоже не финал”. Он также подчеркнул, что СБУ занимается вопросом гражданства лиц, против которых вводят санкции.

21 апреля Зеленский ввел в действие решение СНБО от 15 апреля. В санкционные списки вошли 13 физических и 95 юридических лиц, их имена и названия опубликованы.

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