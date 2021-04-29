 

ФСБ заявила о задержании “16 сторонников украинских радикалов”. МИД Украины отреагировал

29.04.2021, 14:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным ведомства, задержания прошли в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области.

В ФСБ утверждают, что задержанные причастны к “совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан”.

“В результате проведенных обысков у вышеуказанных лиц были изъяты: холодное оружие, большое количество электронных носителей информации и средств коммуникации, содержащих инструкции по изготовлению средств террора, сведения о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, направленных главарю  “М.К.У.” Краснову Егору, а также переписку с ним”, – заявили в спецслужбе.

В сообщении указано, что задержанные в ходе опросов якобы подтвердили, что “Краснов с территории Украины осуществлял координацию их преступной деятельности”.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии hromadske сообщил, что в украинские дипломатические учреждения не поступала информация о задержании украинцев в России. В то же время спикер отметил, что в России с января “раскручивают” тему “внешнего управления” акциями протестов в РФ.

“Для устрашения собственного населения традиционно создаются истории о “украинском радикальном следе”. Категорически отвергаем такие обвинения. Призываем российскую сторону не распространять очередные инсинуации, а прислушиваться к законным требованиям российских граждан, в том числе – по соблюдению основных прав человека и обеспечения верховенства права”, – сказал он.

Контекст:19 марта ФСБ заявляла о задержании 14 сторонников “украинской молодежной радикальной группы “Маньяки. Культ убийц” (МКУ)”. По утверждениям ФСБ, сообщество МКУ создал гражданин Украины Егор Краснов 2000 года рождения, который использует в интернете псевдоним Егор Яковлев.

Эксперты организации StopFake ранее заявляли, что организация c названием МКУ не имеет отношения к Украине. По их данным, члены организации являются “российскими националистами”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.07 / Эксперты назвали самые уязвимые для интернет-атак США российские цели

14.10 / Вопрос дня: Что производят украинские заводы, санкции против которых отменил Путин?

10.01 / Названа вероятная причина крушения Boeing 737-500 в Индонезии

26.09 / Хакеры атаковали центр Гамалеи во время разработки вакцины от COVID

04.02 / Боррель призвал к откровенному диалогу с Россией

27.02 / В Италии начали расследование о посреднических поставках «Спутника V» из Болгарии

31.12 / Санду назначила и.о. премьер-министра Молдовы

10.02 / “Потеряли лишь 4,5% ВВП”. Шмыгаль заявил, что Украина мягче всех среди стран ЕС прошла экономический кризис

22.01 / Псаки о своей роли в Белом доме – «буду делиться с американским народом достоверной информацией»

26.08 / Зеленский: Украина должна получить четкий перечень условий для членства в ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика