ФСБ заявила о задержании “16 сторонников украинских радикалов”. МИД Украины отреагировал

По данным ведомства, задержания прошли в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области.

В ФСБ утверждают, что задержанные причастны к “совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан”.

“В результате проведенных обысков у вышеуказанных лиц были изъяты: холодное оружие, большое количество электронных носителей информации и средств коммуникации, содержащих инструкции по изготовлению средств террора, сведения о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, направленных главарю “М.К.У.” Краснову Егору, а также переписку с ним”, – заявили в спецслужбе.

В сообщении указано, что задержанные в ходе опросов якобы подтвердили, что “Краснов с территории Украины осуществлял координацию их преступной деятельности”.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии hromadske сообщил, что в украинские дипломатические учреждения не поступала информация о задержании украинцев в России. В то же время спикер отметил, что в России с января “раскручивают” тему “внешнего управления” акциями протестов в РФ.

“Для устрашения собственного населения традиционно создаются истории о “украинском радикальном следе”. Категорически отвергаем такие обвинения. Призываем российскую сторону не распространять очередные инсинуации, а прислушиваться к законным требованиям российских граждан, в том числе – по соблюдению основных прав человека и обеспечения верховенства права”, – сказал он.

Контекст:19 марта ФСБ заявляла о задержании 14 сторонников “украинской молодежной радикальной группы “Маньяки. Культ убийц” (МКУ)”. По утверждениям ФСБ, сообщество МКУ создал гражданин Украины Егор Краснов 2000 года рождения, который использует в интернете псевдоним Егор Яковлев.

Эксперты организации StopFake ранее заявляли, что организация c названием МКУ не имеет отношения к Украине. По их данным, члены организации являются “российскими националистами”.

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