“Сидят люди, на столах лежат автоматы”. Кричевский рассказал, как спасался бегством после концерта в казино

“Это было за Полтавой, в небольшом городке. Концерт уже закончился. И тут прибегает администратор и говорит: “Ой, а вы могли бы спеть еще? Там такие люди приехали, невозможно им отказать. Идем – посмотришь”, – рассказал артист.

По словам Кричевского, когда он выглянул в зал, то увидел вооруженных людей.

“Сидят люди с серьезным видом, на столах лежат автоматы. Пулемет лежал – такой, наверное, на танк ставится. Про пистолеты вообще молчу. Гранаты какие-то. И этот директор говорит: “Гарик, если вы не споете, мы отсюда никуда не уедем. И вопрос – уедите ли вы”. Я говорю: “Ну, будем петь”, – поделился воспоминаниями певец.

Кричевский отметил, что перед выступлением попросил подогнать машины к черному входу, а во время повторного концерта сослался на боль в горле и попросил разрешения выйти, чтобы якобы выпить лекарство.

“Я выхожу, мы в машины садимся, газ до пола и на Киев. Может и выехали [за нами], не знаю, но не догнали”, – подытожил он.

ВИДЕОВидео: Телеканал Интер (Inter TV channel) / YouTube

Контекст:Гарик Кричевский родился в 1963 году во Львове в семье врачей. После окончания Львовского государственного мединститута с 1989-го по 1991-й год работал врачом-рентгенологом.

С 1995 гастролирует с концертами. Певец поет песни в стиле шансон.

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