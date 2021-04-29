 

В Ленобласти учительница сломала ученику шею за шумное поведение

29.04.2021, 14:44, Разное
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Преподаватель одной из школ в Ленинградской области жестоко наказала одного из учеников за шумное поведение. После этого ребёнок попал в больницу.

По словам матери школьника, сын веселился с товарищами на перемене, что не понравилось одной из учительниц. Она схватила мальчика за шею, чтобы успокоить его. В течение нескольких дней после этого у ребёнка сильно болела голова, из-за чего его отвезли в больницу. Врачи диагностировали у школьника перелом одного из позвонков и положили его в хирургическое отделение. Медики отмечают, что в настоящее время он находится в состоянии средней тяжести. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, передаёт Пятый канал.



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