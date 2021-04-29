 

В Москве изменится режим работы метро и схема движения транспорта из-за парада Победы

29.04.2021, 14:44, Разное
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Из-за репетиции парада Победы в Москве перекроют некоторые улицы. Так, 29 апреля 2021 года с 17:30 невозможно будет проехать по участку Тверской улицы – от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы. Также ограничат движение на 1-й Тверской-Ямской – от Большой Садовой до улицы Гашека.

Помимо этого, на некоторое время перекроют участки Моховой улицы, Оружейного переулка, Охотного Ряда, Театрального проезда, Солянки, Петровки и еще нескольких улиц. Софийская, Раушская и Болотная набережные также будут недоступны для проезда.

На некоторых улицах движение будет открыто по мере прохождения колонны.
С 22:30 она будет двигаться от Большого Каменного моста через Моховую и Воздвиженку на участок Садового кольца.

Режим работы метро изменится с 19:00. На станции “Площадь Революции”, “Охотный Ряд”, “Театральная”, “Александровский сад”, “Боровицкая” и “Библиотека имени Ленина” можно будет только войти, выходы будут закрыты до окончания репетиции парада. Некоторые маршруты общественного транспорта также изменятся.

Обо всех изменениях, связанных с репетицией парада Победы, можно узнать на едином транспортном портале Москвы. Такие же ограничения будут 4, 7 и 9 мая 2021 года.



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