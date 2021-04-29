 

Болгария объявила о высылке российского дипломата

29.04.2021, 14:20, Новости дня
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Исполняющая обязанности вице-премьера и главы МИД Болгарии Екатерина Захариева объявила послу РФ в Софии Элеоноре Митрофановой о решении объявить персоной нон грата одного российского дипломата.

«Министерство иностранных дел Республики Болгария объявит еще одного российского дипломата персоной нон грата», – говорится в заявлении, передает ТАСС.

Кроме того, София «попросит правоохранительные органы РФ оказать полное содействие болгарским властям в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, уничтожении вещественных доказательств при пожаре и попытке отравления трех болгарских граждан, чтобы совершившие эти преступления граждане были найдены и преданы суду».

Российский МИД в ответ уже завил, что на решение Болгарии последуют ответные меры, передает РИА «Новости».

В среду представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева сообщила, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда. Он также призвал ЕС разобраться с выполнением обязательств по торговле оружием.

Напомним, в марте прокуратура Болгарии сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны при поддержке ЕС и США были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. После этого Болгария объявила персонами нон грата двоих российских дипломатов. В ответ Москва объявила о высылке двух сотрудников посольства Болгарии.



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