Подарок на годовщину: на новом портрете Кейт Миддлтон и принца Уильяма разглядели новое ожерелье

Сегодня, 29 апреля, герцог и герцогиня Кембриджские празднуют 10-ю годовщину со дня своей свадьбы. 29 апреля 2011 года влюбленные обменялись клятвами в любви и верности в Вестминстерском аббатстве в присутствии нескольких сотен гостей и на глазах миллионов людей по всему миру, которые смотрели прямую трансляцию бракосочетания.

Прошедшей ночью к годовщине в аккаунте супругов в Instagram были опубликованы два новых портрета пары. Для съемки 39-летняя Кейт Миддлтон выбрала бюджетное нежно-голубое платье Ghost с цветочным принтом за 132 доллара. И это еще одна вещь, которую герцогиня надела не впервые. Она уже появлялась в нем во время визита в Пакинстан в 2019 году. Однако интернет-пользователи обратили внимание не столько на платье, сколько на крошечную деталь на снимке в виде крошечного кулона на шее герцогини.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

При ближайшем рассмотрении удалось выяснить, что это кулон из 18-каратного белого золота британского бренда Asprey в виде цветка, усыпанного мелкими бриллиантами. Его стоимость составляет 9 000 фунтов стерлингов. На сайте форма ювелирного украшения описана как “классическая английская ромашка”. Ранее Кейт ни разу не была в нем замечена, поэтому ювелирные эксперты и журналисты уверены: это ожерелье – подарок принца Уильяма на годовщину.

Кстати, ранее Кейт выходила в свет в сережках такой же формы – это было во время их королевского тура по Ирландии в марте прошлого года, как раз перед всеобщим локдауном. Ими она дополнила свой первый образ в Дублине: зеленое шелковое платье с принтом, темно-зеленое пальто и черный ободок. Так что теперь у герцогини есть полный комплект этих элегантных “ромашек”.

Кейт Миддлтон в Дублине, 3 марта 2020 года