 

Дочь Уилла Смита Уиллоу совершила каминг-аут: “Главное – свобода выбора честных отношений”

29.04.2021, 14:18, Разное
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Дочь голливудской звезды, актера Уилла Смита – Уиллоу Смит – откровенно рассказала о своем отношении к любви, браку и межполовым связям в шоу Red Table Talk. Этой осенью ей исполнится 21 год. Актриса и певица заявила, что придерживается полиаморных взглядов и что уже объяснила свою позицию своей 49-летней матери Джаде Пинкетт-Смит и 67-летней бабушке Эдриен Банфилд-Норрис. О том, как они отреагировали на это заявление, и том, знает ли об этом ее звездный отец, девушка не соощила.

В полиамории, как я чувствую, главное – свобода выбора честных отношений. Зачем вступать в моногамные отношения только потому, что все вокруг говорят, будто это правильно. Анализируя полиаморию, понимаешь, что основная причина разводов – это неверность, – эмоционально заявила Уиллоу.

Уиллоу Смит на шоу

Полиамория – это форма немоногамии, при которой допускается возможность любовных отношений с несколькими людьми одновременно, но обязательно с согласия и одобрения всех участников любовного многогранника. Людей, которые принимают эту систему взглядов на любовь, называют многолюбы. Главное отличие полиамории от полигамии в том, что в основу первой ее приверженцы ставят любовь и осознанное к ней отношение. Уиллоу Смит считает, что полиамория более честная и открытая форма взаимоотношений между людьми.

Приведу пример. Допустим, вам не всегда хочется секса, а вашему партнеру – да. И что же, ты скажешь – только потому, что у меня нет таких потребностей, и у тебя их тоже быть не должно!? – сказала девушка и добавила, что в ее окружении полиаморна только она, хотя секса у нее меньше, чем у ее друзей. И на вопрос матери о том, сколько одновременно романов она могла завести, ответила, что “вряд ли больше двух”.

Трей Смит, Джада Пинкетт-Смит, Уиллоу Смит и Уилл Смит

Уиллоу Смит также призналась, что считает институт брака устаревшим и не очень приемлемым для себя:

Тема брака меня раздражает. Я могла бы выйти замуж в одном единственном случае – если я и мой партнер или партнеры заходим помогать людям и для этого будет необходимо объединить наши финансы, Напомним, ранее Уиллоу одновременно с мамой Джадой Пинкетт-Смит признались в сексуальном влечении к женщинам. При этом 20-летняя дочь артистов добавила, что еще не состояла в отношениях с девушками.



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