Новый внедорожник Lexus LX дебютирует во второй половине 2021 года

В ближайшее время состоится выход нового внедорожника Toyota Land Cruiser, однако уже озвучили дату выхода премиальной версии Lexus LX.

В частности, японские разработчики рассекретят автомобиль осенью текущего года. Ни для кого не секрет, что модель Lexus LX представляет собой более роскошную модификацию с дорогими компонентами и расширенными опциями. Известно, что под капотом применят прежний 5,7-литровый бензиновый двигатель, а также появится дизельный внедорожник с 3,3-литровым мотором.

В максимальном исполнении LX600 применят 3,5-литровый турбированный агрегат, мощность которого достигает 422 л.с. Уже к октябрю начнут принимать заказы на модернизированный внедорожник Lexus LX.