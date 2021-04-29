Skoda показала салон новой версии Fabia

Пользователям стали доступны снимки интерьера салона новой компактной модели Skoda Fabia.

Эксперты констатировали, что предложенный экземпляр отличается более просторным салоном для комфортного размещения пассажиров. Кроме того, новинка Skoda Fabia получила стильные задние фонари и улучшенную головную оптику. До настоящего времени подробности об оснащении салона отсутствовали, однако теперь указано, что инженерами применена цифровая приборная панель и увеличенный дисплей мультимедийной системы.

В салоне применили сенсорный блок управления климатической системой, а также зарядку для подключения смартфонов и прочих гаджетов. О новинке Skoda Fabia ранее указали, что в максимальной комплектации применят панорамную крышу, ассистента парковки и другие улучшенные опции.