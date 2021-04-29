Вакцины Pfizer и Moderna на 94% защищают от госпитализации полностью привитых пожилых людей



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В исследование включены данные из 14 штатов США о 417 взрослых в возрасте 65 лет и старше, которые были госпитализированы с симптомами COVID-19 с января по март текущего года.

У 187 подтвердился коронавирус, у остальных заболевших ПЦР-тест показал отрицательный результат.

Ученые обнаружили, что среди пациентов с подтвержденным COVID-19 большинство не были привиты. Лишь 18 пациентов (10%) получили первый компонент вакцин Pfizer или Moderna, и только один человек с положительным ПЦР-тестом был полностью привит, что составляет всего 0,5% от общего числа пациентов в этой когорте.

Данные показали также, что из 230 человек с отрицательным результатом теста 44 (19%), были привиты первой дозой, а 18 (8%) получили обе дозы. Финальные расчеты показали, что вакцины Pfizer и Moderna снижают риск госпитализации у пожилых людей на 94% среди полностью привитых и на 64% среди получивших один компонент.

«Эти результаты согласуются с результатами других исследований, подтвердивших эффективностью вакцин для пациентов в возрасте 65 лет и старше», — сообщили авторы исследования.

Вместе с тем ученые подчеркнули, что эти данные также свидетельствуют о том, что риск тяжелого течения и госпитализации сохраняется даже у полностью привитых людей. Поэтому люди, особенно из групп риска, получившие обе дозы вакцины, должны продолжать соблюдать все необходимые меры профилактики — носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее крупнейшая медицинская сеть в Израиле Clalit сообщила, что среди людей, получивших обе дозы вакцины Pfizer-BioNTech, при заражении симптомы COVID-19 развиваются на 94% реже по сравнению с непривитыми пациентами. Случаи тяжелого течения инфекции в привитой когорте снизились на 92%. Специалисты Clalit отмечают, что вакцина эффективна для всех возрастных групп, в том числе для пациентов старше 70 лет.