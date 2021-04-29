Мнение: Еще о базе в Порт-Судане

В дополнение к.https://colonelcassad.livejournal.com/6736251.html

Посольство РФ в Судане заявило, что Судан фактически ничего не отменял, просто идет ожидание ратификации соглашения и оно еще просто не вступило в силу. Поскольку договор еще не ратифицирован, то и отменять нечего. Заявления российских СМИ, в том числе и государственных на тему того, что уже отменили договор о базе, в МИД назвали вбросом.

Комментарий Посольства России в Судане об утверждениях в региональных и суданских СМИ о ПМТО ВМФ России в Порт-Судане

В связи с появившимися в региональном и суданском информационном пространстве сообщениями о якобы приостановке реализации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской Федерации на территории Республики Судан Посольство подчеркивает, что указанные утверждения не соответствуют действительности, что бы при этом не говорилось так называемыми «источниками». Каких-либо уведомлений от суданской стороны Посольство России в Хартуме не получало.

Вынуждены обратить внимание на то, что уважаемые российские информационные агентства, в том числе государственные, в очередной раз пустились в перепечатывание материалов со ссылками на некие однозначно непроверенные источники.

Подчеркиваем, что настоящее соглашение вступает в силу только после его ратификации обеими сторонами. Поскольку этого еще не произошло, то все остальные утверждения – от лукавого и ставят цель нанести ущерб традиционно дружественными отношениям между Российской Федерацией и Республикой Судан вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры.

https://www.facebook.com/1422958934613128/posts/2855920331316974/?d=n – цинк

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