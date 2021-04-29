Глава ГФС Мельник о борьбе с теневым рынком топлива: Для меня важен результат – вор должен сидеть в тюрьме

Мельник отметил, что важной задачей для ГФС является доведение уголовных дел до судебных инстанций, которые должны выносить справедливые приговоры.

“Я привык к заказным статьям в СМИ, когда начинаешь демонстрировать результаты – критикуют. Попытки отвлечь от основной работы – обеспечения экономической безопасности страны – не пройдут! Интересно, что именно во время активной фазы борьбы с теневым сектором экономики нас упрекают “Быстрее, быстрее!”. Может, это для того, чтобы пострадало качество, а виновные затем легче получили оправдательный приговор в судах? Нет. Нам надо, чтобы виновные сидели за решеткой, а не в который раз избегали наказания. Поэтому мы будем собирать доказательства так, чтобы все сели – а не так, чтобы написать победную статью в СМИ или пост в Facebook. Для меня важен результат – вор должен сидеть в тюрьме. Точка”, – написал глава ГФС.

https://www.facebook.com/V.Melnik.official/posts/159806252740453

Контекст:19 марта в ходе форума “Украина 30”, глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник объявил о создании в составе ГФС совещательного органа – Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом.

Цель создания офиса, отмечал он, – построение диалога между ГФС, представителями украинского бизнеса и профессиональными сообществами. Мельник акцентировал, что выстраивание диалога между государством и бизнесом является важной составляющей экономической безопасности.

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