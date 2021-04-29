Армения вышлет российских дипломатов в ответ на закрытие рынков в Ростовской области

Армения объявила персонами нон грата десятерых российских дипломатов в ответ на ликвидацию четырёх рынков в Ростовской области, где держали лавки несколько тысяч армянских торговцев.

МИД Армении расценило как недружественный акт закрытие крупнейших рынков Аксайского района области — «Атлант», «Классик», «Алмаз» и овощного рынка. По данным ведомства, в результате операции российских властей около 7 тысяч граждан Армении лишились работы и бизнеса, из которых 400 к тому же были задержаны за нелегальное нахождение на территории России.

– Это болезненный удар в спину, но особенно неожиданно получить его от нашего друга. Вмешаться в нашу экономику, когда страна и так переживает трудный период — это предательство. Впервые за последнее время жители Армении вышли на митинг не против меня, а против агрессивных действий России, что говорит о многом, — заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Спустя два дня после инцидента показатели экспорта Армении снизились в два раза, а овощи и фрукты начали гнить на переполненных складах страны.

– Обычные разборки местной мафии, ничего удивительного. Никакого замысла против Армении не было и быть не может. Поделят рынок и успокоятся, но реакцию наших соседей без внимания мы не оставим. Такие фокусы не пройдут, — рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В рамках асимметричного ответа на действия Армении российская сторона намерена усилить миграционный патруль на улицах страны, улучшить потребительский надзор за армянскими товарами и снизить точность навигационных прицелов ракетных комплексов «Искандер», поставляемых в Ереван. В случае обострения отношений Россия рассмотрит вариант ликвидации посольства Армении, расположенного на Коптевском рынке Москвы.

Сегодня МИД Армении обратился к Азербайджану, Таджикистану и Киргизии, чьих граждан также лишили торговых рядов, с просьбой выслать российских дипломатов в знак солидарности.

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