Мнение: Индийский апокалипсис

Последние 7 дней в Индии число заболевших (точнее, зарегистрированных заболевших) ковидом держится на уровне выше 300 тысяч человек. При этом с января по март среднее число заболевших не выходило за два десятка тысяч в сутки.

Строго говоря, даже такие весьма впечатляющие числа не очень подпадают под определение эпидемии. Число заболевших за неделю (немногим более 2 миллионов человек) — это 0,2 процента от общей численности населения страны. В то время как эпидемическая ситуация считается таковой при достижении порога в 5 процентов (а для особо заразных болезней — 1%) в недельном измерении. Чтобы говорить именно о состоянии эпидемии, для такой страны как Индия с ее более чем миллиардным населением, требуется примерно полтора-два млн человек заболевших в сутки, причем чтобы это число устойчиво держалось несколько недель.

Если уж совсем строго, то считать, конечно, нужно не «в среднем по стране», а по ее отдельным регионам, но в любом случае 300 тысяч для такой огромной по населению страны с гигантской скученностью населения в агломерациях эти данные не слишком впечатляют. В Москве в период сезонного гриппа заболевало около 100 тысяч человек в сутки, а Москва для индийских масштабов — это что-то вроде мелкого районного центра. И ничего, как-то справлялись. Хотя, я конечно, понимаю, всегда можно предъявить неубиваемый аргумент: «Вы не понимаете, это другое».

Тем не менее в связи с царящей в мире истерией происходящее в Индии называют уже буквально апокалипсисом, хотя опять же, статистически это мало похоже не только на апокалипсис, но и на что-то серьезное. Среднедневная смертность в последние дни с диагнозом «ковид» выросла примерно до 2 с небольшим тысяч человек. Опять же — немало, но точно не фатально, так как индийская система здравоохранения — классическая система бедной развивающейся страны.

По сути, индийская инфекционная вспышка — подарок для тех, кто стоит за этой весьма странной во всех смыслах «пандемией». Есть повод снова поднять тему ограничений и террора.

При этом даже для совсем оболваненных смутно, но приходит понимание того, что схема либо не работает вообще, либо работает плохо. Либо объяснение происходящему более прозаическое — болезнь есть, а вот эпидемии нет.

Проблема носит исключительно медийный и психологический характер. Именно в угоду заранее заданному результату отброшены все ранее действовавшие нормативные документы и определения. О которых сейчас даже не вспоминают. Изучение любого явления, объекта или процесса всегда начинается с его определения. Просто потому, что определение дает базовое понятие, эталон, с чем вообще можно что-либо сравнивать. Есть метр — эталон длины. Соответственно, любые измерения расстояний всегда отталкиваются от понятного всем эталона. Уберите его и понимайте под метром любое произвольное расстояние — и вся понятная ранее система измерений попросту рухнет.

Ровно то же самое сделано и с нынешней «эпидемией» коронавируса. Отброшены базовые определения самого понятия эпидемии, что и позволяет терроризировать население всей планеты.

Любопытно, но прошло двадцать лет с момента, когда довольно абстрактное понятие «международный терроризм» было применено в реальной политике. Во имя борьбы с международным терроризмом развязывались войны, были убиты миллионы людей (одна только война в Ираке с последующими катастрофическими событиями начиналась как борьба именно с международным терроризмом). Но парадокс ситуации в том, что строгого определения понятия «международный терроризм» не существует до сих пор, а потому каждое национальное правительство понимает под этим то, что выгодно ему в данный момент. С пандемией коронавируса ситуация сложнее — у пандемии и у эпидемии определения есть. Поэтому их попросту было решено игнорировать. Напрочь. Результат ровно тот же — под борьбой с эпидемией каждое правительство понимает то, что в данный момент представляется ему политически целесообразным. Медицина лишь обслуживает политику, не имея никакого отношения к реальному своему предназначению. И пока конца-края этому не предвидится.

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