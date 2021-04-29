Крым решил взыскать с Киева компенсацию за уход украинских банков

Власти Крыма намерены по всей строгости закона наказать представителей Украины и потребовать возместить ущерб от ухода с полуостров банков, забравших сбережения местных жителей, сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов.

«Это будет и банковский сектор, потому что все деньги крымчан, честно заработанные за весь период, исчезли в одночасье, вывозились наличными и безнальные деньги, в том числе пенсии людей. Все эти суммы сейчас собираются в общий пакет по оценке ущерба», – цитирует РИА «Новости» Константинова.

В четверг рабочая группа госсовета Крыма передала в Следственный комитет и ФСБ материалы для возбуждения дела против граждан Украины за блокаду Крыма, в том числе водную.

В начале апреля сообщалось, что власти Крыма подадут судебный иск к бывшему президенту Украины Петру Порошенко и еще четверым лицам из-за ущерба, причиненного водной, энергетической, транспортной и продовольственной блокадами.