Кремль прокомментировал возможность продления нерабочих дней после 10 мая

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что он не в курсе инициативы продления нерабочих дней после 10 мая.

«Мне неизвестно об этом», – передает ТАСС слова Пескова. Так он прокомментировал идею о возможности продления нерабочих дней после 10 мая из-за роста числа заболевших коронавирусом.

Ранее президент Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом. 23 апреля соответствующий указ был подписан.