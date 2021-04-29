 

Кремль прокомментировал возможность продления нерабочих дней после 10 мая

29.04.2021, 13:26, Новости дня
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что он не в курсе инициативы продления нерабочих дней после 10 мая.

«Мне неизвестно об этом», – передает ТАСС слова Пескова. Так он прокомментировал идею о возможности продления нерабочих дней после 10 мая из-за роста числа заболевших коронавирусом.

Ранее президент Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом. 23 апреля соответствующий указ был подписан.



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