Зои Кравиц, Хейли Бибер и другие на онлайн-показе Saint Laurent
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Бренд продемонстрировал этой ночью новую коллекцию сезона осень/зима 21/22. Креативный директор Saint Laurent Энтони Вакарелло провел онлайн-показ, как недавно это сделал креативный директор Burberry Риккардо Тиши. Звезды заранее получили комплекты из новой коллекции и сделали кадры во дворах или на крышах своих домов, после чего опубликовали фотографии в Instagram с отметкой бренда. В мероприятии приняли участие Зои Кравиц, Хейли Бибер, Шарлотта Генсбур, Аня Рубик и другие знаменитые девушки.
Несмотря на то что коллекция предназначена для холодного времени года, в нее вошло много топов с глубокими декольте, а также платьев и юбок экстремально короткой длины. Положительного отклика коллекция, в том числе выбор “моделей”, у интернет-польователей она не нашла. Многие посчитали, что все девушки слишком худые, из-за чего одежда выглядит не приспособленной для носки “реальными женщинами”.
Героиновый шик из 90-х вернулся?
Почему они все такие тощие?
– пишут люди в комментариях.
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