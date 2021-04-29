Компания Geely подняла цены в РФ на кроссовер Geely Tugella

Компания Geely обновила прайс на купеобразный кроссовер Geely Tugella для российского рынка.

Сообщается, что теперь приобрести паркетник можно с удорожанием на 300 тысяч рублей. Напомним, под капотом Tugella применили 2-литровый двигатель с турбиной на 238 л.с. мощности. Автомобиль поставляется с системой полного привода и имеет восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию.

В салоне применили цифровую приборную панель, мультимедийный дисплей на 12,3 дюйма, кнопочный запуск мотора, а также светодиодную оптику и датчики парковки. В зависимости от комплектации, приобрести новую модель Tugella можно от 2,7 миллиона рублей на российском рынке. В топовом исполнении цени достигает 2,8 миллиона рублей.