Компания JAC анонсировал выход рамного пикапа Huantu для бездорожья

Китайский автомобильный гигант JAC сообщил о выходе нового рамного пикапа под названием JAC Huantu.

Автомобиль ориентирован для бездорожья, о чем свидетельствуют примененные доработки. Распознать модель не составит труда по форме светодиодных фар, решетке радиатора, а также примененной лебедке и шноркелю для буксировки. Еще одним привлекательным новшеством называют крупный крюк для прицепов и кемперов.

Автомобиль в салоне имеет цифровую приборную панель, массивный дисплей мультимедийного центра. Из технических параметров известно, что под капотом установлен 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 150 л.с. Кроме того, автомобиль оснащается механической трансмиссией и полным приводом.