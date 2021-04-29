 

Компания JAC анонсировал выход рамного пикапа Huantu для бездорожья

29.04.2021, 13:16, Новости дня
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Китайский автомобильный гигант JAC сообщил о выходе нового рамного пикапа под названием JAC Huantu.

Автомобиль ориентирован для бездорожья, о чем свидетельствуют примененные доработки. Распознать модель не составит труда по форме светодиодных фар, решетке радиатора, а также примененной лебедке и шноркелю для буксировки. Еще одним привлекательным новшеством называют крупный крюк для прицепов и кемперов.

Автомобиль в салоне имеет цифровую приборную панель, массивный дисплей мультимедийного центра. Из технических параметров известно, что под капотом установлен 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 150 л.с. Кроме того, автомобиль оснащается механической трансмиссией и полным приводом.



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