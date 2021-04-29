На тестах обнаружена обновленная версия «заряженного» BMW X5 M

В Сети опубликовали шпионские снимки обновленного кроссовера BMW X5 M, который проходит испытания в условиях зимней трассы.

По снимкам можно увидеть, что разработчики задействовали обновленную форму светодиодной оптики. Кроме того, эксперты не исключают, что задние фонари в серийном исполнении BMW X5 M нового поколения также получат модернизированный дизайн. В салоне установили увеличенный дисплей с изгибом, который выступает в качестве приборной панели.

Кроме того, пока разработчики скрывают любые подробности о технических характеристиках нового кроссовера, однако есть предположения, что официальная премьера нового BMW X5 M состоится до конца следующего года.