 

На тестах обнаружена обновленная версия «заряженного» BMW X5 M

29.04.2021, 13:16, Новости дня
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В Сети опубликовали шпионские снимки обновленного кроссовера BMW X5 M, который проходит испытания в условиях зимней трассы.

По снимкам можно увидеть, что разработчики задействовали обновленную форму светодиодной оптики. Кроме того, эксперты не исключают, что задние фонари в серийном исполнении BMW X5 M нового поколения также получат модернизированный дизайн. В салоне установили увеличенный дисплей с изгибом, который выступает в качестве приборной панели.

Кроме того, пока разработчики скрывают любые подробности о технических характеристиках нового кроссовера, однако есть предположения, что официальная премьера нового BMW X5 M состоится до конца следующего года.



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