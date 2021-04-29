Рыбья кость застряла в мышцах шеи – клинический случай



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Женина 54 лет ощутила «невыносимую боль в горле», когда ела рыбу, приготовленную на гриле. В то же время она поняла, что в глотке что-то застряло. Чтобы избавиться от инородного тела, она попыталась вызвать рвоту, но от этого стало хуже. Ее дыхание стало затрудненным, шея отекла.

В приемном отделении больницы врачи ощупали шею пациентки и обнаружили неожиданный симптом – крепитацию, звук хруста, будто под кожей разрываются маленькие пузырьки. Это признак подкожной эмфиземы – наличия воздуха в мягких тканях под кожей.

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Врачи не сразу смогли обнаружить застрявшую кость: при осмотре и на рентген-снимке она оставалась «невидимой». Они отмечают, что некоторые типы костей рыб плохо поглощают рентгеновские лучи, поэтому их сложно искать. Компьютерная томография показала, что кость проникла в грудино-ключично-сосцевидную мышцу (крупнейшую мышцу передне-боковой поверхности шеи) примерно на 5 сантиметров.

Извлечение рыбных костей из горла и пищевода – нередкая практика для врачей приемных отделений, однако описанный в The Journal of Emergency Medicine случай примечателен тем, что кость не только проникла глубоко в мягкие ткани шеи, но и поспособствовала проникновению в них воздуха. Врачи предполагают, что «путешествию» инородного тела способствовали активные движения языком и шеей. Попаданию воздуха в ткани могли помочь попытки вызвать рвоту, предполагают специалисты.

Женщине провели операцию по удалению кости из мышц, через пять дней симптомы практически исчезли.

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Ранее в New England Journal of Medicine ученые описали случай перфорации тонкого кишечника рыбьей костью. Это также можно назвать редкостью, потому что вероятность повреждения кишечника в таких случаях – менее 1%. Обычно инородные тела, достигшие кишечника, проходят сквозь него. Чаще всего рыбьи кости застревают именно в горле.

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