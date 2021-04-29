Мнение: Сожжение Ганди в Ереване и митинг против Путина в Баку
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Ереване ночью подожгли памятник Махатме Ганди.
Среди озвучиваемых причин произошедшего – Ганди поддерживал действия Османской Империи против армян и греков и одобрял политику Ататюрка.
Кроме того, индийская дипломатическая миссия сначала разместила у себя на страничке памятную запись про геноцид армян, а потом убрала.
Засим, памятник, которые ранее забросали сырыми яйцами, облили бензином и подожгли. Вот такой вот перфоманс.
Зачем вообще ставили памятник Ганди в Ереване, тот еще вопрос. Поставили его в прошлом году ночью. Теперь, опять же ночью, за ним и пришли.
Стремительными темпами развивается Армения при Пашиняне.
В соседнем Азербайджане у посольства РФ в Баку бунтовали уже азербайджанские упоротые. Требуя вывода российских войск с территории Азербайджана.
Опыт армянских упоротых, которые требовали вывода российской базы в Гюмри ничему не научил.
Стоит напомнить, что Баку пока что так и не ответил за сбитый российский вертолет.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет