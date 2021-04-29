Мнение: Сожжение Ганди в Ереване и митинг против Путина в Баку

Ереване ночью подожгли памятник Махатме Ганди.

Среди озвучиваемых причин произошедшего – Ганди поддерживал действия Османской Империи против армян и греков и одобрял политику Ататюрка.

Кроме того, индийская дипломатическая миссия сначала разместила у себя на страничке памятную запись про геноцид армян, а потом убрала.

Засим, памятник, которые ранее забросали сырыми яйцами, облили бензином и подожгли. Вот такой вот перфоманс.

Зачем вообще ставили памятник Ганди в Ереване, тот еще вопрос. Поставили его в прошлом году ночью. Теперь, опять же ночью, за ним и пришли.

Стремительными темпами развивается Армения при Пашиняне.

В соседнем Азербайджане у посольства РФ в Баку бунтовали уже азербайджанские упоротые. Требуя вывода российских войск с территории Азербайджана.

Опыт армянских упоротых, которые требовали вывода российской базы в Гюмри ничему не научил.

Стоит напомнить, что Баку пока что так и не ответил за сбитый российский вертолет.

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