 

Мнение: Сожжение Ганди в Ереване и митинг против Путина в Баку

29.04.2021, 13:08, Разное
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Ереване ночью подожгли памятник Махатме Ганди.
Среди озвучиваемых причин произошедшего – Ганди поддерживал действия Османской Империи против армян и греков и одобрял политику Ататюрка.
Кроме того, индийская дипломатическая миссия сначала разместила у себя на страничке памятную запись про геноцид армян, а потом убрала.
Засим, памятник, которые ранее забросали сырыми яйцами, облили бензином и подожгли. Вот такой вот перфоманс.
Зачем вообще ставили памятник Ганди в Ереване, тот еще вопрос. Поставили его в прошлом году ночью. Теперь, опять же ночью, за ним и пришли.
Стремительными темпами развивается Армения при Пашиняне.

В соседнем Азербайджане у посольства РФ в Баку бунтовали уже азербайджанские упоротые. Требуя вывода российских войск с территории Азербайджана.
Опыт армянских упоротых, которые требовали вывода российской базы в Гюмри ничему не научил.

Стоит напомнить, что Баку пока что так и не ответил за сбитый российский вертолет.

Источник: Colonel Cassad



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