 

Голосование за Галущенко говорит о том, что он нашел поддержку олигархических групп – Железняк

29.04.2021, 13:06, Новости дня
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“Я тоже слушал выступления “Слуг народа” и понял, что, по их мнению, министр справится не только с проблемами энергетики, но, видимо, его прикосновения лечат людей, делают их моложе”, – сказал нардеп.

Он подчеркнул, что о новом министре легко судить по ее опыту.

“Открываем интернет, отчеты “Энергоатома” и смотрим, как у нас по определенным скидкам на аукционах некоторым олигархам продавалась электроэнергия. И становится все понятно. Будет ли он дальше использовать эти связи, не знаю”, – заявил Железняк.

29 апреля Верховная Рада назначила Галущенко министром энергетики Украины. За проголосовали 305 народных депутатов, против – 31. Кандидатуру представил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Контекст:Кабмин назначил Галущенко вице-президентом “Энергоатома” 6 мая 2020 года. Он юрист с многолетним стажем работы в государственном и частном секторах, доцент кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел Украины.
17 апреля СМИ назвали Галущенко главным кандидатом на пост министра энергетики Украины. 22 апреля фракция “Слуга народа” заслушала его доклад.
Обязанности министра энергетики исполнял бывший топ-менеджер НАК “Нафтогаз” Юрий Витренко, которого Верховная Рада дважды пыталась назначить на пост министра, но проваливала голосование. 28 апреля Кабмин назначил Витренко главой НАК “Нафтогаз України”, на этом посту он заменил Андрея Коболева.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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