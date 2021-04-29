 

“Бывает, спит в машине”. Виторган разоткровенничался о сыне от Собчак

29.04.2021, 13:06, Новости дня
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“С утра – на работу, потом – по делам, потом – … Это уже личное. Бывает, спит в машине, бывает, просит таксиста поставить любимые песни, но в основном… думает о чем-то своем. Все по-взрослому”, – написал Виторган.

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Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

Контекст:Мать ребенка – телеведущая Ксения Собчак. Виторган жил с ней в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016 года. 7 марта 2019 года пара объявила о расставании.
У Виторгана есть еще двое детей: 24-летняя Полина и 22-летний Даниил. Они родились от от первого брака актера – с его коллегой Викторией Верберг.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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