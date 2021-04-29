 

Представитель Кабмина в Верховной Раде решил уволиться с этой должности

29.04.2021, 13:06, Новости дня
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“Сегодня написал заявление об увольнении с должности постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Украины по собственному желанию. С премьер-министром такой шаг взаимно согласован”, – написал он.

Нардеп поблагодарил правительство за “насыщенные 13,5 месяцев работы”.

“Кто станет преемником на посту – решение за Кабмином. Надеюсь на дальнейшее конструктивное сотрудничество законодательной и исполнительной ветвей власти”, – объяснил Мокан.

Он опубликовал фотографию заявления на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

https://www.facebook.com/Mokan.Vasyl/posts/573496050710038

Контекст:Кабмин Украины назначил Мокана своим представителем в Раде 11 марта 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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