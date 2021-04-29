 

Дерипаска призвал ввести цифровой рубль для независимости от SWIFT

29.04.2021, 13:02, Новости дня
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Предприниматель Олег Дерипаска, комментируя предложение Европарламента отключить Россию от SWIFT, сообщил о необходимости как можно быстрее внедрить в оборот цифровой рубль.

«Европарламент внес в свою резолюцию предложение отключить Россию от SWIFT. Еще одно напоминание, и не только сотрудникам ЦБ, но и всем нам, – о необходимости скорейшего ввода в оборот цифрового рубля! Особенно быстро нужно сделать это для обеспечения экспорто-импортных расчетов», – написал Дерипаска в Telegram.

Ранее сообщалось, что Банк РФ планирует протестировать прототип цифрового рубля в 2022 году.

В среду Европарламент внес пункт об отключении РФ от SWIFT в проект резолюции, еврочиновники также предлагают отказаться от российских поставок нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине». Между тем позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация, а также заморозить строительство газопровода «Северный поток – 2», так как за этот проект тоже отвечают частные компании.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение РФ от SWIFT.



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