 

Медведев предложил провести эксперимент по сокращению рабочей недели в ряде регионов

29.04.2021, 13:02, Новости дня
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Сокращение рабочей недели можно начать в качестве эксперимента в отдельных регионах или бизнес-структурах, сообщил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

В четверг Медведев провел заседание круглого стола с представителями профсоюзных организаций, где обсуждались изменения в закон о занятости. Говоря о четырехдневной рабочей неделе, председатель ЕР упомянул, что сейчас в этом направлении движется целый ряд передовых с точки зрения законодательства о труде и развитости экономических отношений стран.

По его словам, переход к четырехдневной рабочей неделе может быть ступенчатым. Медведев заметил, что такая реформа может позволить избежать безработицы в отдельных случаях. «Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний и так далее – сокращать на час, на два, на три», – отметил зампред Совбеза, передает ТАСС.

При этом он указал, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю не должны уменьшаться зарплата и падать производительность труда. «Некоторые компании прямо объявили четырехдневку. Но мы с вами взрослые люди и понимаем, что здесь должно быть соблюдено несколько условий. Первое: вне всякого сомнения, не должна уменьшится зарплата – пять дней, четыре дня, три дня – неважно, зарплата по трудовому договору должна остаться прежней», – сообщил Медведев, передает РИА «Новости».

Вторая и не менее важная составляющая, по его словам, заключается в том, что в случае перехода к сокращенной неделе «не должна падать производительность труда, не должны меняться экономические показатели деятельности». «Потому что в этом случае это дорога в тупик», – указал он.

Между тем, согласно опросам, большинство представителей малого и среднего бизнеса в РФ не рассматривают возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю для сотрудников своей компании.

Напомним, в октябре Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации», заявил, что необходимо продолжать обсуждать идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю, этот вопрос должен находиться на повестке в ходе развития трудового законодательства.



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