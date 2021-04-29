Уроженца Сардинии заподозрили в участии в боях в Донбассе

Жителя Кальяри итальянского острова Сардиния заподозрили в участии в боевых действиях в Донбассе на стороне ополченцев, ему запрещен выезд за рубеж, сообщили в полицейском управлении сардинского города.

«В отношении него вынесен запрет на выезд за рубеж», – цитирует РИА «Новости» представителя полиции. По его словам, фигурант расследования является итальянцем, уроженцем Сардинии.

Полиция уточнила, что мужчина подозревается в вербовке и обучении в террористических целях, а также в участии в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне «пророссийских ополченцев против украинской армии».

«Это очень серьезное преступление, но речь не идет об аресте, поскольку предполагаемые события произошли за пределами итальянской территории. И я хочу подчеркнуть, что в этом деле нет никакой связи с Российской Федерацией», – сообщил замначальника управления Антонио Николли.

Отмечается, итальянец в течение нескольких периодов времени с 2015 по 2019 годы находился на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики и участвовал в вооруженном конфликте. В августе 2020 года в его доме также был проведен обыск, были собраны документы, видео- и фотоматериалы, подтвердившие его действия в рядах ополченцев. Кроме того, в рукописных текстах мужчина объяснял свое участие в конфликте желанием помочь борьбе посредством «вооруженной реакции».

Ранее глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук выступил с утверждением, что участники переговоров якобы согласовали в общем виде идею установления «пасхального перемирия» в регионе.

Между тем полпред РФ в ТКГ Борис Грызлов обвинил Киев в блокировании предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. В Луганской народной республике в свою очередь подчеркнули, что ТКГ не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе.