Скандалы: «Я с тобой, но рот на замке, иначе — порвут»

Гузеева побоялась защищать Проклову, рассказавшую о пережитых в детстве домогательствах со стороны легендарного актера

Продолжается скандал вокруг интервью Елены Прокловой, рассказавшей о пережитых в детстве домогательствах со стороны известного актера. Точку в обсуждениях попыталась поставить вдова Олега Табакова Марина Зудина, попросившая у Прокловой прощения. Одной из немногих, кто поддержал актрису, оказалась предпринимательница Ника Белоцерковская, написавшая в своем инстаграме, что замалчивать такие случаи нельзя.«Если давать сдачи, придавать огласке имена насильников, невзирая на их социальный статус и обласканность публикой, говорить открыто, что принуждающее поведение мужчины недопустимо и презираемо обществом, и будет неизбежно наказано — это поможет значительно сократить количество преступлений, защитит будущих жертв от травмирующих ситуаций и их последствий».

Неожиданный комментарий оставила известная своим острым языком Лариса Гузеева. Актриса дала понять, что могла бы многие рассказать, но вынуждена молчать: «Я с тобой, но рот на замке – порвут». Чуть позже Гузеева оставила еще одно сообщение: «Один вопрос: почему женщ… бабы всегда на стороне насильников, а не жертв?»

Куда больше тех, кто осудил Проклову за откровенность. Teleprogramma.pro цитирует вдову Николая Караченцева Людмилу Поргину: «Если к Елене действительно приставали, она бы могла рассказать об этом директору картины или руководству «Мосфильма», позвать своего папу, поставить этого актера на место. С другой стороны, я считаю, что вообще незачем говорить на эти темы: о своих любовниках, от кого ты была беременна, с кем спала, за кого хотела выйти замуж. Это пошло и несерьезно. А еще стало модно заявлять об этом, когда людей уже нет. Это очень неприлично. Но уже как Бог рассудит…»

Татьяна Васильева уверена, что в домогательствах вообще нет ничего страшного, поскольку через них приходится пройти каждой женщине: «Наверное, на Земле есть только один процент населения, к которому не приставали. Приставали ко всем. И я тоже не исключение, только зачем об этом говорить? Все, что было, то прошло. И зачем все это вынимать из кладовых памяти? Это не так важно и не так интересно».

А вот вдова Олега Табакова, который, судя по всему, и был насильником Прокловой, извинилась перед актрисой. Ранее Марина Зудина написала, что ей стыдно за «пожилую женщину», теперь же уверена, что виновата не Проклова, а журналисты.

«В этом посте будут отключены комментарии. Я ставлю точку в обсуждении Программы Канала НТВ! – пишет Зудина в своем инстаграме. – Мне стыдно за программу, которая торгует скабрёзностями и подставляет Елену Проклову. (…) Я не смотрела программу с Еленой Прокловой и не буду смотреть! Стали писать и оскорблять меня и моего мужа! Почему? Хотят скандала. Скандала не будет. Стравить нас не получится. Мои дети сильные и умные, мы переживём и это. По поводу Елены! Я очень любила ее, как актрису в детстве, восхищалась ее обаянием и ролями. Я очень хотела, чтобы именно она играла мою старшую сестру в фильме «Валентин и Валентина». Она пробовалась со мной, но худсовет утвердил Ларису Удовиченко, которая стала для меня примером во многом и я ее искренне полюбила. Олег Павлович всегда тепло и с нежностью отзывался о Елене, они играли вместе на сцене МХТ, и он позвал ее на главную женскую роль в спектакле «Отец», который шёл в Табакерке. Я тогда уже родила сына, и мы прекрасно общались, приходил ее муж. Елена всегда с любовью говорила об Олеге Павловиче, посмотрите ее интервью. Поэтому, давайте не додумывать за неё. Я уверена, что ни за какие деньги она бы не стала говорить в его адрес подобное. Мои резкие ответы были вызваны лишь вторжением в МОЕ личное пространство и открытыми оскорблениями в адрес моего мужа и меня. Если я обидела чем- то Елену, то в этом виновата жёлтая пресса и некоторые из вас! Я желаю ей личного счастья, удачи и любви, которая лечит любые раны! Если не сдержалась и была резка, я извиняюсь».