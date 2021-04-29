 

Вдруг захочу? – Личное мнение

29.04.2021, 12:58, Разное
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Брошенная жена Павла Припухшего Агата Муципуцы вдруг заявила, что готова заморозить свои яйцеклетки, чтобы — а вдруг прижмёт? — родить в 45.

Я, говорит Агата на всякий случай, в возрасте-то ещё нормальном. А в ненормальном? Вдруг захочу.


Фото: Соцсети

«Я потяну! Я сейчас прямо задумалась. Пока  еще в возрасте нормальном, просто на всякий случай. Ну, вдруг пригодятся. Вдруг я в 45 захочу родить, а уже не могу.

Я хочу пойти, выбрать суррогатную мать, выбрать мужа, а она от него родит ребенка!»

Гениальный план!

Нет, я не жду, что Агата будет думать. Зачем надеяться на то, чего не может произойти?

Все рожают от суррогатов, все морозят яйцеклетку — вон, вся тусовка старых чёрных дыр это сделала. Значит, и Агатке надо, чтобы быть модной. Таких, как Агата, вообще большинство населения — видят, как у соседки, значит и она должна.

Выбрать суррогатную мать, как рабыню на невольничьем рынке. Выбрать самца-производителя… тьфу, в смысле — мужа! Всё это дело материально простимулировать. И родить — вот именно это называется «родить», я правильно поняла?

Когда я говорю, что суррогатство недопустимо, меня слышат только люди, которые хоть чуть-чуть могут думать. Для остальных вышеописанная схема — норма.

Не, ну а чо такого? Нужно пойти и заморозить на всякий случай себе яйцеклетку, а потом осеменить рабыню быком.

Кем будет ребёнок от вынужденной матери и отца-производителя, я не знаю. Можно ли вообще назвать его ребёнком Агаты, от которой у него будет лишь замороженная яйцеклетка, лежавшая в бидоне 12 лет?

Именно для таких людей как Агата и нужны законы, запрещающие выведение человека получше через суррогатных рабынь и племенных отцов. Чтобы было написано на бумаге: ЗАПРЕЩАЕТСЯ. И без лишних объяснений, почему план Муципуцы — говно.

Согласны?

Источник: Лена Миро



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