Шипулин: Putin Team поддержала шашистку Тансыккужину после инцидента с флагом

Во время четвертого раунда финала

чемпионата мира по шашкам

между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Натальей Садовской убрали со стола флаг России. Это сделал бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий. Позже он извинился и сообщил, то такое решение было принято Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Инцидент прокомментировал чемпион мира по биатлону Антон Шипулин. Он, как и президент России Владимир Путин считает, что “российский флаг никому не может мешать”. По словам спортсмена, уже много общественников и политиков поддержали

Тансыккужину.

Также Шипулин сообщил, что команда Putin Team приехала в отель, в котором остановилась Тамара Михайловна, чтобы подбодрить. Биатлонист пожелал шашистке, столкнувшейся с несправедливостью, скорейшего морального восстановления. Антон надеется, что такие ситуации больше не будут происходить.

“Я сам был в таких ситуациях и знаю, насколько это тяжело”, – сказал спортсмен.

Шипулину очевидно, что спорт является частью большой политики. Мол, западные страны, WADA, Международный олимпийский комитет пытаются навредить России, подавить ее. “Но они, видимо, плохо знают наш характер: чем больше нас пытаются унизить, тем крепче страна может сплотиться”, – заявил биатлонист.

Напомним, в связи с санкциями WADA российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не имеют права выступать под национальным флагом, в их честь не звучит государственный гимн.