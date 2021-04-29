 

Шипулин: Putin Team поддержала шашистку Тансыккужину после инцидента с флагом

29.04.2021, 12:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во время четвертого раунда финала
чемпионата мира по шашкам
между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Натальей Садовской убрали со стола флаг России. Это сделал бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий. Позже он извинился и сообщил, то такое решение было принято Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Инцидент прокомментировал чемпион мира по биатлону Антон Шипулин. Он, как и президент России Владимир Путин считает, что “российский флаг никому не может мешать”. По словам спортсмена, уже много общественников и политиков поддержали
Тансыккужину.

Также Шипулин сообщил, что команда Putin Team приехала в отель, в котором остановилась Тамара Михайловна, чтобы подбодрить. Биатлонист пожелал шашистке, столкнувшейся с несправедливостью, скорейшего морального восстановления. Антон надеется, что такие ситуации больше не будут происходить.

“Я сам был в таких ситуациях и знаю, насколько это тяжело”, – сказал спортсмен.

Шипулину очевидно, что спорт является частью большой политики. Мол, западные страны, WADA, Международный олимпийский комитет пытаются навредить России, подавить ее. “Но они, видимо, плохо знают наш характер: чем больше нас пытаются унизить, тем крепче страна может сплотиться”, – заявил биатлонист.

Напомним, в связи с санкциями WADA российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не имеют права выступать под национальным флагом, в их честь не звучит государственный гимн.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.10 / Анна Семенович отправилась в Сочи, чтобы восстановиться после коронавируса

27.09 / Мнение: Бомбежка Воронежа не состоится

03.03 / Мнение: “Защити память героев” фашистской Венгрии

14.08 / Мнение: Главное достижение СССР после спутника и лампочки Ильича

01.08 / Учёные сообщили новую причину сновидений человека

01.08 / В Сети появились первые изображения нового BMW M4 G82

04.04 / Доктор-гастроэнтеролог предупредила об опасности клизм

06.02 / Пушков о закрытии Зеленским оппозиционных каналов на Украине: У него слова никак не связаны с делами

21.01 / «Я готов мучиться, умереть, но не сдаться»

06.04 / Володин: Дума рассмотрит ужесточение наказания за пьяное вождение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика