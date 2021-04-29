 

Названы российские регионы-лидеры по раздельному сбору мусора

29.04.2021, 12:56, Разное
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Представители “Российского экологического оператора” названы регионы России с самым большим охватом жителей раздельным сбором мусора. Их оценивали по количеству площадок с контейнерами для разного типа отходов.

Первое место заняла Москва, где охват составляет 100%. За ней следует Московская область с результатом 97%. А замыкает тройку лидеров Республика Коми с показателем в 92,6%, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.



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