Что делать с надорванной банкнотой?

29.04.2021, 13:03, Детали

Теги: Бизнес, Общество

– Кассир в магазине отказалась брать надорванную 1000-рублевую купюру. Отверстие совсем небольшое. Вправе ли она не принять такие деньги к оплате? Кто теперь мне поменяет мою тысячу на нормальную, которой можно рассчитаться? – Алексей Н. (Данилов)

Отвечает эксперт по денежным знакам ярославского отделения Банка России Ольга Соколова:

– Небольшое повреждение на банкноте еще не значит, что она автоматически признается непригодной для расчетов. Купюры, имеющие загрязнения, потертости, небольшие отверстия, проколы, надрывы, посторонние надписи, штампы, являются платежеспособными и должны приниматься магазинами и банками во все виды платежей по номиналу.

Если повреждения банкнот более серьезные, деньгами не получится оплатить покупку, но их можно обменять в банке на неповрежденные банкноты. Это можно сделать, например, если у вас оказались банкноты с утраченным фрагментом, но сохранившие не менее 55% от первоначальной площади; разорванные на несколько фрагментов и склеенные; изменившие окраску после стирки. Вам для этого достаточно обратиться в кассу любого банка, работающего с населением. Если у кассира банка нет сомнений в платежеспособности банкноты, он вам обменяют ее сразу, выдав наличными или зачислив деньги на ваш счет. Но если же кассир не может самостоятельно принять решение о сохранении платежеспособности поврежденных банкнот, то по вашему заявлению поврежденные деньги могут быть направлены на экспертизу в региональное отделение Банка России. Если по результатам экспертизы банкноты будут признаны платежеспособными, вам обменяют их в том же порядке.

Если же повреждение настолько сильное, что банкнота перестает соответствовать признакам платежеспособности, то такими деньгами нельзя расплатиться, и обменять их тоже не получится. Такое случается, например, когда банкнота теряет лицевую или оборотную сторону, то есть расслаивается, или сохранила менее 55% площади. И, разумеется, не принимаются в платежи и не обмениваются банкноты с признаками подделки. Более того, гражданам они не возвращаются, а подлежат передаче в органы внутренних дел.

Для повышения профессиональной квалификации кассиров работает “Программа повышения профессиональных компетенций кассовых работников розничных сетей по вопросам определения подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России”. Абсолютно бесплатно кассиры могут пройти учебный курс на сайте Университета Банка России. На онлайн-занятиях курса изучают внешнее оформление, защитные признаки и способы проверки, а также учатся определять платежеспособность денежных знаков Банка России. Доступ к учебным материалам на сайте Университета предоставлен круглосуточно, то есть курс можно пройти в любое время, встраивая процесс обучения в рабочий график. Успешно прошедшим тестирование кассовым работникам выдается именной сертификат для размещения его на рабочем месте. По завершении обучения и тестирования можно направить предложения или оставить отзыв по учебному курсу.