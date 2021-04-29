Мнение: Убить дочь и дать старт революции

Живопись мастеров барокко и классицизма, рассказывающая о том, как воплотить в жизнь данный рецепт успеха, на примере римлянки Виргинии и ее отца-центуриона.

Добрый день, в эфире снова рубрика "омерзительное искусствоведение", за едой не читать, детям не показывать!



Шарль Моро. "Смерть Вергинии". 1808.

Сегодня мы поговорим об еще одном распространенном сюжете исторической живописи.

Постоянные читатели этой рубрики, наверно, заметили, что какой сюжет из римской истории ни возьмем, там обязательно будет прекрасная юная девственница, которую убивает или кровный родич, или просто прохожий. И ситуация эта, главное, обязательно идет на пользу нации и входит в анналы (проверочное слово "annus" — год, то есть "в летописи", ситуативный ликбез, граждане).

Однотипность этих сюжетов вызывает подозрения, и начинаешь думать, что на самом деле этих девиц попросту приносили в жертву на благо народное.

Либо истории про них придумывались по типовому лекалу. (Плагиат сюжетов бывал всегда).

Николай Ге. "Смерть Виргинии". 1857. Эскиз неосуществленной картины.



И вот вам еще одна знаменитая история, кровожадная и душераздирающая.

Напомню, что сначала в Риме правили цари, но около 510 года до н.э. царевич Тарквиний изнасиловал благородную даму Лукрецию, она демонстративно зарезалась, воззвав к справедливости. Семья ее подняла восстание, царя изгнали и все это, конечно же, пошло на пользу нации (тут я рассказывала подробно).

Шестьдесят лет спустя в Риме царей не было, но как-то стало опять дискомфортно. К власти, вместо консулов, были призваны децимвиры — 10 человек, задачей которых было написать для государства законы, сейчас бы сказали — "конституцию". Но не просто писать дали, а еще зачем-то при этом и рулить страной. Децимвиром так понравилось быть самыми главными, что когда срок их полномочия прошел, они в отставку не отправились, а остались править, что народ фрустрировало.

Главным у них был Аппий Клавдий, и был он порядочная свинья, если верить римским историкам, и берегов совсем не видел.

Однажды он завожделел прекрасную девицу Вергинию. (Часто пишут "Виргиния", но это ошибочная привычка, будем грамотными).

Ганс Шопфер. "История Вергинии". 1535



Тут была закавыка: сам Аппий Клавдий был из богатых аристократов (члены его рода полтысячелетия спустя станут императорами). А Вергиния была плебейкой из простых. Отец ее был солдат — центурион, типа прапорщика или сержанта, в общем, из тех, на ком армия держится. Жених по имени Ицилий — тоже плебей, причем бывший трибун. (Это была очень важная должность, трибуны обладали иммунитетом и правом вето, это были такие "народные депутаты", которые защищали права плебса. И как раз в этот период эту должность была отменена, потому что патрициям они мешали.)

В общем, ни о каком браке с девицей такого уровня речь идти не могла. На подарки и подкуп Вергиния не купилась, не нужен был ей Аппий Клавдий ради внебрачных отношений. Похищать почему-то он ее не захотел. Аппий воспользовался своим высоким положением и решил заполучить ее, передергивая законы, которые он контролировал. Чистоплюй. Заигрался в юриспруденцию.

По приказу Аппия один из его подчиненных взял на себя роль подставного лица. Он подошел к девушке, когда она гуляла с нянькой на форуме, положил руку на ее плечо и объявил, что на самом деле Вергиния — его, этого подчиненного рабыня. Поэтому ее следует немедленно отвести к нему домой (куда бы сразу пришел Аппий Клавдий и смог бы приватно удовлетворить все свои похотливые желаньица).

Рисунок из книги 1912 года.



Законы по поводу беглых рабов в Древнем Риме были суровые, и такие дела решались быстро. Вергинию сразу потащили было к дому этого услужливого подчиненного. Однако няня начала кричать, и среди людей на форуме оказались многие, кто знал ее отца и жениха,, и вступились за нее.

Поэтому девушку в итоге потащили не в чужой дом, а в суд.

На суде, правда, вот неожиданность, председательствовал сам Аппий Клавдий.

Его пособник (которого звали Марком Клавдием, потому что он входил в его клиентелу и поэтому принял имя рода) начал лжесвидетельствовать. Он заявил, что Вергиния родилась в его доме от его рабыни, но ее младенцем оттуда похитили и подбросили центуриону (отца девушки звали "Вергиний", но постараюсь вас не путать, поэтому звать его по имени не буду). Центурион, мол, вырастил подброшенного ребенка как собственную дочь вот до этого цветущего возраста, а "хозяин рабыни" только совсем недавно узнал, кто она такая на самом деле, так что. мол, давайте, вертайте мне мою собственность немедлено.

Аппий Клавдий присудил "отдать".

Весь народ (а в толпе было множество плебеев, глобально недовольных политической и социальной ситуацией в стране), в суде начал возмущаться. Они протестовали, потому что было понятно, что происходит нечто странное, и плебеев обижают. Вряд ли вся общественность была в курсе ухаживаний Аппия? Впрочем, если верить тексту Тита Ливия (а он главный источник), слово "похоть" в этот день активно в суде звучало. Так что всем было очевидно, что это дело затеяно ради доступа к телу, и девушку под крышей "хозяина" сразу немедленно примутся растлевать (ибо что с ней еще делать в античности, не за глажку ведь сажать).

Филиппино Липпи. "История Вергинии". Ок. 1470-80 гг.

На картине совмещены 3 эпизода истории: слева домогательство к девушке на форуме, в центре — сцена в суде, справа — трагический финал.



Но единственное, чего защитникам удалось добиться — так это того, чтобы послали вестника за город, в военный лагерь. где был отец Вергинии. И дело бы решалось в его присутствии. Судья Аппий все хотел закончить сегодня, но был вынужден изображать покорность закону, который сам же недавно и ввел. (Юристы сейчас поймут, как это обидно, вот подстава). Поэтому девушке дали отсрочку — пока отец не приехал, Вергинию, так уж и быть, оставили на поруках у ее близких, и ночевать она пошла в свой настоящий родной дом, а не к "хозяину рабыни".

За отцом, тем временем, срочно помчались вестники, в том числе жених Вергинии.

Коварный Аппий, конечно же, параллельно послал в лагерь приказ офицерам, чтобы центуриону не дали увольнительной. Но его письмо, по всем законам жанра, опоздало. Центурион Вергиний вовремя вернулся в Рим.

Поскольку он был законопослушный гражданин, то не увез дочку в ночи за город, так, чтобы никто и следа ее не нашел. А явился с ней за руку утром на новый суд. Сам оделся в траур, будто шел на похороны, а Вергинию нарядил в лохмотья, будто она действительно была рабыней из последних. (Описание про лохмотья художники не соблюдают никогда, надо же красавицу достойно изобразить).

Боттичелли. "История Вергинии". 1498. Здесь использован тот же композиционный прием с совмещением трех сцен, только это не так заметно.



Центурион шел на суд, уже четко зная, что причина — именно страсть Аппия. И сомнений относительно будущего приговора у него не было.

Действительно, Аппий "поверил" словам своего клеврета и приказал отдать ему "рабыню".

Тогда отец произнес патетическую речь: «За Ицилия, а не за тебя, Аппий, просватана моя дочь, и вырастил я еë для брака, а не для разврата. Тебе угодно, как скоту и зверю, совокупляться, с кем захочешь? Эти, быть может, и стерпят такое, но, я уверен, не те, в чьих руках оружие».

И дочь свою собственными руками зарезал.

Н.Г. Брене. "Вергиний, убивающий свою дочь". 1783



Аппия это, разумеется, взволновало. Он приказал арестовать центуриона.

Толпа тоже была взволнована — и видом крови, и ситуацией в целом.

Жених, напомню, тоже тут присутствовал, а он же экс-трибун, значит, большая часть плебса за него в какой-то момент голосовала, харизматичный лидер, значит.

Лоран Пеше. "Вергиния перед децимвиром Аппием Клавдием". 1776



Очень странно, что на эту тему не рисовал Рубенс.

Г. Г. Летьер. "Смерть Вергинии". Ок. 1800. Обратите внимание, что народ волнуется и уже начал оружие доставать. Справа ликторы с пучками фасций, символизирующих власть децимвиров. Их начинают у них потихоньку рвать из рук.



Началось народное восстание.

Одним из доказательств того, что вся эта история является выдумкой, считается особенная "меткость", с которой Аппий Клавдий выбрал мишень для своего харассмента.

Нет, чтобы дочь барабанщика выбрать, или трубача.

Или, скажем, дворника.

Неа, он выбрал дочь центуриона, человека на виду, и знакомого в армии многим.

Нет, чтобы выбрать невесту булочника, маникюрщика или библиотекаря.

Неа, он выбрал невесту бывшего трибуна, которого каждая собака знала.

Очень странное поведение для политика. Даже ослепленного желаниями.

В итоге, вдохновленные зарезанным трупом прекрасной девственницы, обиделась вся армия (за своего центуриона) и все гражданские из плебеев, которые были в Риме (за своего экс-депутата). Сначала они пошумели, а потом опробовали метод, прекрасно сработавший пятьюдесятью годами ранее (в 494 г. до н.э.).

Просто взяли все, и ушли из города прочь, встали лагерем на одной из гор, бывших тогда за пределами крепостных стен. И стали оттуда демонстративно плевать на Аппия.

Рим опустел, в нем бродили только голодные патриции и их рабы.

В принципе, это доказывает, что тогда населения в городе было маловато, и армия была небольшой. Раз все на гору влезли.

Камилло Миоло. "Смерть Вергинии". 1882.

Самая поздняя и "реалистичная" из найденных мною картин.



Стратегия игнора (по науке secessio plebis) сработала прекрасно. Сенат испугался забастовки и прогнулся, децимвиры, проклиная своего лидера, похотливого Аппия Клавдия, не умеющего правильно передергивать законы ради своей пользы, ушли в отставку. Вновь были избраны два консула. Консулы отговорили народ сжигать децимвиров заживо. (А зря, вот бы живопись у нас имелась бы сейчас!)

Введен был обратно институт трибунов, ради чего вся история на самом деле и затевалась, вы понимаете же.

Новыми трибунами избрали обратно жениха, а также папу Вергинии (никто его не порицал за "убийство чести"), а также, за компанию, её дядю по матери.

Аппия Клавдия тихо удушили в тюрьме.

Х.В. Фюгер. "Смерть Вергинии". Ок. 1800



***

Эта история — анахронизм, сочетая психологические качества двух разных эпох — полное юридическое беззаконие от выборного политика и поразительное чувство чести (верней, болезненной патриархальной ответственности за девственность) более раннего строя. И это еще одно доказательство вымышленности данной истории (что меня утешает, когда я начинаю представлять эту дочь, которая наверно любила своего папу).

Исследователи прямо пишут, что уж больно эта легенда напоминает аналогичную ситуацию со смертью Лукреции, которая, правда, девицей не была, и закололась сама. Но телом ее, потрясая как знаменем, родичи тоже воспользовались для наглядной агитации, тоже воспламенили толпу и аналогично сменили строй. Не вдохновлялся ли автор Тит Ливий (пишут исследователи) или его источники, историей Лукреции, содавая кальку-параллель, только не про аристократку, а про плебейку?

Какая-то заварушка в тот период, безусловно, была, и плебеи, наверно, действительно на гору уходили, и законы новые приняты были. Только, скорей всего, отнюдь не из-за погибшей Вергинии, а из-за общей политической напряженности.

Еще довод: могилы Вергинии никто не показывал. А римляне обожали вообще-то показывать могилы! Вон, девица Тарпея, о которой мы говорили в прошлый раз, погибшая в VIII веке до н.э., сильно раньше — ее могила долго сохранялась и привлекала туристов. А про вергиниеву — ни полслова.

Но все равно грустно.

Джиасинто Джиминани. "Смерть Вергинии". 1644



***

В живописи этот сюжет, как вы могли заметить, опознается легко.

От истории с самоубийством Лукреции и началом другого восстания он отличается тем, что Лукреция с ножом стоит сама, и народу вокруг бывает мало, только члены семьи. (Еще похожие картины с убийством римлянки Камиллы часть 1, часть 2, но там отличие в том, что все происходит на фоне ворот крепости).

В картинах про смерть Вергинии обязательно вокруг толпа. Один человек с ножом стоит над телом девушки, обычно с обличительным указующим перстом. Второй главный герой Аппий, часто его изображают стоящим на возвышении, будто он царь (но на самом деле судья). Антураж может быть и римским (доспехи, тоги, здания), и каким угодно.

Грудь у Вергинии обычно обнажена.

Жак де Летин. "Смерть Вергинии". 1675. ГМИИ



Элизабет Софи Шерон. "Смерть Вергинии". 1650



Франческо де Мура. "Смерть Вергинии". 1760-е.



Г. Ф. Дуайен. "Смерть Вергинии". 1750-е



Г. Г. Летьер. "Смерть Вергинии". 1828



Даниэль Кондратович. "Смерть Вергинии". 1816

