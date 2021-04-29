 

Мнение: ФБК и мыши

29.04.2021, 12:40, Разное
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На следующий день после того, как Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК в рамках дела о признании организации экстремистской, ФБК выпустил новое расследование – о зарплатах мелких пропагандистов, связанных с RussiaToday.

Посмотрел. Недоумеваю. Мелковата тема для ФБК, не солидно получилось… И название расследования – так себе. Какие же это «фантастические твари»? Скорей – банальные мыши, мыши от пропаганды…

И зачем надо было проводить целое расследование про пропагандистских мышей? Зачем вообще говорить о тех, кого и в целом в России, и среди сторонников Навального мало кто знает? … Зачем из пушки стрелять по мышам?

Пропагандистских мышей надо игнорировать. Иначе они могут возомнить себя серьезной силой. И будут писать в отчетах и просьбах об увеличении финансирования, мол, вон даже ФБК к нам серьезно относится, нервничает, расследования снимает…

Источник: Ирек Муртазин



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