Мнение: Качественное изменение

Леонид Волков объявил о роспуске штабов Навального. Объяснение очевидное – ФБК все равно будет запрещена, любой ребрендинг мало что даст.

В реальности все идет так, как должно идти. В условиях фашистской диктатуры любые легальные структуры в том или ином виде, но являются частью общей системы террора и насилия. Даже если они позиционируют себя как оппозиционные. Реальная оппозиция фашистскому режиму всегда либо в эмиграции, либо в подполье. Это не сегодняшнее российское изобретение, это то, что есть всегда и везде.

Теперь перед ФБК (или как будет называться эта структура) стоит вполне очевидная задача – создание штабов в эмиграции и подпольных структур внутри России. Причем не просто подпольных, а вполне определенной структурной организации. Альтернатива – тихо исчезнуть навсегда. В принципе, такую задачу предстоит решать любым организациям, которые намерены не имитировать, а реально бороться с российским фашизмом. Другого пути сегодня нет. Легальные методы в условиях террора и диктатуры становятся невозможными.

Это совершенно не означает, что криминальный фашистский режим теперь навсегда. Он конечен, и даже внезапно конечен, как и все до него. Но теперь происходит качественный сдвиг в том, что в России называется "политика". Легальный этап завершен, начинается подпольный.

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