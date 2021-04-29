Алиса Фрейндлих возвращается на сцену после продолжительной борьбы с COVID-19

Актриса Алиса Фрейндлих была госпитализирована с диагнозом коронавирус еще в конце прошлого года. Недавно стало известно, что народная артистка СССР возвращается на сцену после продолжительной борьбы с COVID-19.

У Алисы Фрейндлих было поражено 90% легких и случился цитокиновый шторм. Кроме этого, у нее начались осложнения с сосудами. Благодаря слаженным действиям врачей, а также стойкости легендарной актрисы, получилось преодолеть болезнь. Восстанавливалась Алиса Фрейндлих на протяжении двух месяцев. Сейчас у нее абсолютно чистые легкие и нет серьезных последствий, которые сказываются на сердечно-сосудистой системе.

В ближайшее время врачи рекомендуют Алисе Фрейндлих поберечь себя, однако актриса уже собирается возвращаться на сцену. Актриса играет главную роль в постановке «Волнение». Иван Вырыпаев специально создал этот спектакль для самой артистки и БДТ.