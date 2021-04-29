Ученые: Изменение манеры вождения является ранним признаком деменции

Ученые, которые представляют Колумбийский университет, занялись разработкой высокоточных алгоритмов, позволяющих выявить слабоумие и когнитивные нарушения. Они изучили манеры вождения пожилых людей и пришли к выводам, что изменения указывают на ранние признаки деменции.

По словам автора научной работы Шарона Ди, были проанализированы такие данные как: возраст, этническая принадлежность, пол и уровень образования испытуемых. Кроме этого, изучена информация о манере вождения респондентов. Ученые построили 29 переменных, используя сведения, полученные из записывающих устройств в авто почти 3 тысяч человек.

Когда эксперимент только начинался, участникам было от 65 до 79 лет, и все они были активными водителями. На тот момент ни у кого не было дегенеративных болезней или когнитивных нарушений. Исследование проводилось в период 2015-2019 года. К концу эксперимента у 31% водителей диагностировали деменцию, а у 33% – легкие когнитивные нарушения. Шарон Ди говорит о том, что теперь они могут предсказать вероятность слабоумия по изменению манеры вождения с точностью 88%.

Источник: ufatime.ru