 

Ученые: Изменение манеры вождения является ранним признаком деменции

29.04.2021, 12:18, Разное
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Ученые, которые представляют Колумбийский университет, занялись разработкой высокоточных алгоритмов, позволяющих выявить слабоумие и когнитивные нарушения. Они изучили манеры вождения пожилых людей и пришли к выводам, что изменения указывают на ранние признаки деменции.
По словам автора научной работы Шарона Ди, были проанализированы такие данные как: возраст, этническая принадлежность, пол и уровень образования испытуемых. Кроме этого, изучена информация о манере вождения респондентов. Ученые построили 29 переменных, используя сведения, полученные из записывающих устройств в авто почти 3 тысяч человек.

Когда эксперимент только начинался, участникам было от 65 до 79 лет, и все они были активными водителями. На тот момент ни у кого не было дегенеративных болезней или когнитивных нарушений. Исследование проводилось в период 2015-2019 года. К концу эксперимента у 31% водителей диагностировали деменцию, а у 33% – легкие когнитивные нарушения. Шарон Ди говорит о том, что теперь они могут предсказать вероятность слабоумия по изменению манеры вождения с точностью 88%.

Источник: ufatime.ru



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