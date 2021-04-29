 

Ученые: Взгляд человека на экран смартфона побуждает окружающих повторять за ним

29.04.2021, 12:18, Разное
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Современными учеными было отмечено, что если один человек заглядывает в свой смартфон, то те, кто находятся поблизости, не осознано повторяют за ним.
По мнению экспертов, в людях заложено подсознательное стремление имитировать действия других. Это происходит по причине естественного желания наладить коммуникации с окружающими. Итальянскими учеными был проведен эксперимент, в котором участвовали 88 женщин и 96 мужчин. Было смоделировано множество разных ситуаций, где люди, находясь в общественном месте, могли бы проявлять себя при обычных обстоятельствах. Результат данных исследований был опубликован в Journal of Ethology. Во время исследований кто-то из участников нарочно начинал что-то делать в своем смартфоне, проводя какие-либо манипуляции, или просто какое-то время смотрели на экран. Остальные не знали, что находятся под наблюдением. В итоге больше половины людей поблизости, тут же на автомате проделывали то же самое. В результате эксперимент показал, что человеку свойственно подражать действиям других и имитировать их поведение. Часто это происходит неосознанно. И все же исследователи обеспокоены, что частое использование различных гаджетов способно увеличивать социальную дистанцию между людьми вплоть до полной их изоляции друг от друга.

Источник: naked-science.ru



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