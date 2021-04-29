Мнение: “Гармония небес”

Китай успешно запустил на околоземную орбиту базовый модуль своей космической станции "Небесный дворец".

Модуль называемый "Гармония небес" выведен на заданную орбиту, солнечные батареи уже развернуты.

В самом модуле есть помещения для трех членов экипажа, которых станция должна принять к концу 2022-го года, когда станция должна начать свою полноценную работу. Всего предполагается, что на станции будет на первом этапе развернуто три модуля с перспективой опционального увеличения ее размеров. Срок службы – от 10 лет и выше. В случае прекращения эксплутации МКС,в период до строительства российской станции, китайская станция будет единственным форпостом человечества в космосе.

Запуск.

Вывод на планируемую орбиту.

Как будет выглядеть станция снаружи и внутри.

Китайский товарищам поздравления – для их космической программы это важная веха. Уверенно идут по стопам советской космической программы.

У нас запуск строительства собственной станции на орбите начнется лишь в 2025-м году.

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