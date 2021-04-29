Наркоторговцев с 85 кг гашиша задержали в Курской области

В Курской области задержаны подозреваемые в торговле наркотиками, у них в автомобиле нашли 85 кг гашиша, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сотрудники ГИБДД остановили на трассе в Медвенском районе Курской области две машины, в багажнике одного автомобиля полицейские нашли 60 полиэтиленовых пакетов с веществом, спрятанные в баке для воды, отметила Волк ТАСС.

«Согласно заключению эксперта, изъятый материал является наркотическим средством – гашишем – общей массой более 85 кг. Вторая иномарка использовалась злоумышленниками для разведки и прикрытия транспортировки нелегального груза», – уточнила представитель ведомства.

Всего задержали троих подозреваемых. Выяснилось, что они арендовали дом в подмосковном городе Чехов, там нашли 16 кг кокаина и более 2 кг гашишного масла. Изъято и более 50 листов-марок, они отправлены на исследование.

По версии правоохранителей, у банды было несколько подразделений, занимавшихся разными функциями, торговцы наркотиками хорошо конспирировались, они проходили специальные инструктажи.

После этого в Петербурге и Ленобласти задержали двух других членов группы, у них нашли 3 кг кокаина и 10 кустов с растениями, содержащими наркотические вещества.

Уголовные дела возбудили по статьям о покушении на сбыт наркотиков, организации и участии в преступном сообществе. Троих задержанных арестовали. Полиция устанавливает всех сообщников, каналы поставок и организаторов, их объявили в федеральный розыск.

Ранее в Подмосковье и Тульской области обнаружили нарколаборатории, которые производили в месяц по 450 килограммов мефедрона. До этого в Московской области нашли нарколабораторию, из которой изъяли свыше 100 кг вещества, как минимум третья часть порошка оказалась мефедроном. Подозреваемыми по делу оказались пятеро граждан Украины.