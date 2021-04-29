 

Путин поздравил омский «Авангард» с победой в финале плей-офф КХЛ

29.04.2021, 12:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Владимир Путин направил поздравления хоккейной команде «Авангард» с победой в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), он отметил мастерство спортсменов и пожелал им успехов.

«Рад поздравить вас с триумфом в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2020–2021 года. Вы проявили себя дружной, сплоченной командой, продемонстрировали высочайший класс мастерства, целеустремленность и волю к победе. Впервые стали почетными обладателями Кубка Гагарина. Это большое, значимое событие для игроков, тренерского состава и, конечно, для ваших преданных болельщиков», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в скором времени будут созданы условия для выступлений команды на домашней арене команды в Омске, что станет подарком для города и поможет расширить географию хоккейных столиц России.

Напомним, «Авангард» в финале Кубка Гагарина обыграл московский ЦСКА со счетом 4:2.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.09 / Мясников объяснил необходимость радоваться росту числа заболевших коронавирусом

26.02 / Тихановская: За это время у меня и морщины появились, и волосы седые

15.07 / Зеленский 16 июля представит фракции “Слуги народа” кандидата на пост главы НБУ

24.11 / Трамп объяснил поручение о передаче власти

30.11 / Запуск «Союза» с космодрома во Французской Гвиане отложен

27.01 / Sky News – количество смертей от коронавируса в Великобритании перевалило за 100 тысяч

19.11 / Спирс во время отдыха в одежде спрыгнула с обрыва в воду

27.04 / Хакеров обвинили в аномальной активности в пандемию

27.12 / Песков заявил, что слова Зеленского о роли СССР в развязывании Второй мировой “сильно резанули слух и сердце” Путина

10.10 / В “Слуге народа” заявили, что Украина обязана купить российскую вакцину от COVID-19, если она будет эффективна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика