Путин поздравил омский «Авангард» с победой в финале плей-офф КХЛ

Президент Владимир Путин направил поздравления хоккейной команде «Авангард» с победой в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), он отметил мастерство спортсменов и пожелал им успехов.

«Рад поздравить вас с триумфом в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2020–2021 года. Вы проявили себя дружной, сплоченной командой, продемонстрировали высочайший класс мастерства, целеустремленность и волю к победе. Впервые стали почетными обладателями Кубка Гагарина. Это большое, значимое событие для игроков, тренерского состава и, конечно, для ваших преданных болельщиков», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в скором времени будут созданы условия для выступлений команды на домашней арене команды в Омске, что станет подарком для города и поможет расширить географию хоккейных столиц России.

Напомним, «Авангард» в финале Кубка Гагарина обыграл московский ЦСКА со счетом 4:2.