Скандалы: «Мы сожалеем, что пока не можем…»

В Свердловской области закончились средства на поддержку бизнеса

С начала года не прошло и четырёх месяцев, а Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) сообщил, что средства для займов закончились и новые будут выдаваться только с возвратных денег. Теперь малый и средний бизнес (МСБ) региона ежемесячно сможет получать лишь 90–95 млн рублей, и отраслевые объединения полагают, что поддержку в таком объёме он не почувствует. Однако фонд не виноват: причина в излишней щедрости Минэкономразвития РФ в пандемийный год.

С начала этого года СОФПП направил на финансовую поддержку регионального бизнеса уже более 1 млрд рублей: выдал 221 заём на 313 млн рублей и 88 поручительств на 767,5 млн рублей, которые помогли предпринимателям привлечь 2,6 млрд рублей.

В результате на сайте фонда появилось сообщение о том, что он «полностью реализовал все имеющиеся средства для займов», а деньги будет выдавать по мере планового погашения ранее предоставленных займов.

«Мы сожалеем, что пока не можем удовлетворить потребности всех предпринимателей в силу ограниченности имеющихся ресурсов и высокого спроса на займы», – написали представители фонда.

Директор СОФПП Валерий Пиличев пояснил журналистам, что в прошлом году Минэкономразвития РФ решило докапитализировать все микрокредитные компании регионов на три года вперёд, а ещё 330 млн рублей на льготные займы и списание процентов по действующим выделили из областного бюджета: 163 предпринимателя получили 173 льготных займа на 299 млн рублей, а почти тысяча бизнесменов – трёхмесячный мораторий на уплату процентов.

Отсюда – и «рекордный объём поддержки» МСБ в кризисный год – 4,8 млрд рублей (866,67 млн рублей – из федерального бюджета, 525,1 млн – из областного, 3,47 млрд – средства ранее сформированных фондов – гарантийного, микрокредитования и льготного кредитования – на 1 января 2020 года). Для сравнения: в 2019 году выделено более 3,7 млрд рублей (1,3 млрд рублей – из федерального бюджета, 116,6 млн – из областного, 2,31 млрд – из ранее сформированных фондов).

Выделенные в трёхгодичном объёме средства предпринимателей поддержали: летом фонд реструктуризировал 312 кредитов, по 1288 договорам списали 30,3 млн рублей.

В целом в 2020 году 1,3 тысячи предпринимателей воспользовались финансовой поддержкой на 3,6 млрд рублей.

Из них 1,6 млрд рублей приходятся на займы, в том числе антикризисные, и 1,8 млрд рублей – на поручительства. В общей сложности при участии фонда бизнес привлёк более 5,56 млрд рублей.

Зато в ближайшие два года дополнительных средств фондам ждать не приходится. Теперь поддержку станут предоставлять из тех денег, которые бизнес будет им возвращать. Это первый год, когда в СОФПП сложилась подобная ситуация.

«В этом году докапитализация фонда не планируется. Займы выдаём за счёт плановых погашений по ранее выданным средствам – это приблизительно 90–95 млн рублей в месяц», – пояснил Валерий Пиличев.

В теории регион может выделить бюджетные средства фонду, однако в департаменте информполитики региона «Октагон.Урал» сообщили, что в настоящее время выделение дополнительных средств из бюджета не предусмотрено.

Президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анатолий Филиппенков назвал СОФПП самым эффективным инструментом финансовой, информационной и консультационной поддержки предпринимателей региона. Однако, полагает он, названной Пиличевым суммы будет недостаточно для бизнеса региона.

По словам Филиппенкова, в прошлом году «экономический иммунитет» МСБ резко ослаб. Выжившие окрепли и переориентировались, но около 10 процентов – особенно самые маленькие компании – разорились, банкротятся или вынуждены увольнять сотрудников.

Решением проблемы для фонда может стать помощь бизнесу в привлечении федеральных инвестиций, например, через «Сколково», технопарк «Университетский» или Фонд Бортника, а также с выходом на внешние рынки. В частности, отметил Анатолий Филиппенков, у СОФПП есть опыт работы с консульством КНР, и работу в этом направлении нужно усилить.

Анна Лапина