Россиянин закидал судебных приставов грязными подгузниками из-за штрафов

В Челябинске произошёл довольно курьёзный инцидент. Должник в весьма необычной и оскорбительной форме выразил свой протест судебным приставам за списанные с его банковской карты деньги.

Мужчина пришёл в региональное отделение ФССП к приставу-исполнителю, чтобы выразить недовольство взысканными с него штрафами, которые не были оплачены в срок. После этого он достал из мешка использованные подгузники и начал кидать их в сотрудников отделения, выкрикивая оскорбления. Кроме того, он применил насилие в отношении правоохранителей, из-за чего пострадали несколько человек. Ему грозит уголовное наказание, сообщает Ura.ru.