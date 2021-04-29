 

Россиянин закидал судебных приставов грязными подгузниками из-за штрафов

29.04.2021, 12:04, Разное
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В Челябинске произошёл довольно курьёзный инцидент. Должник в весьма необычной и оскорбительной форме выразил свой протест судебным приставам за списанные с его банковской карты деньги.

Мужчина пришёл в региональное отделение ФССП к приставу-исполнителю, чтобы выразить недовольство взысканными с него штрафами, которые не были оплачены в срок. После этого он достал из мешка использованные подгузники и начал кидать их в сотрудников отделения, выкрикивая оскорбления. Кроме того, он применил насилие в отношении правоохранителей, из-за чего пострадали несколько человек. Ему грозит уголовное наказание, сообщает Ura.ru.



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