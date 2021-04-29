 

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России превысил 9 тысяч

29.04.2021, 12:04, Разное
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Количество россиян, подхвативших коронавирус, за прошедшие сутки выросло на 9 284. Это самый высокий показатель с 17 апреля – тогда в стране подтвердили 9 321 случай заражения.

В оперативном штабе рассказали, что менее половины новых случаев, 13%, не имели клинических проявлений болезни. За минувший день полностью выздоровели 8 442 человека, умерли от вызванных ковидом осложнений 364 пациента.

Лидером среди регионов по числу больных вновь стала Москва. Прирост в столице составил 3 215. Второе место занял Санкт-Петербург с 716 больными. Тройку замыкает Московская область, где диагноз поставили 632 жителям.

В первую десятку также попали Ростовская (229 случаев), Самарская (176 случаев), Нижегородская (174 случая), Воронежская (157 случаев), Иркутская (136 случаев), Саратовская (130 случаев) области и Красноярский край (116 случаев).

Таким образом, всего коронавирусом в России заразились 4,79 миллиона граждан. Вылечились и покинули больницы 4,41 миллиона человек. С начала пандемии в стране зафиксировали более 109 тысяч летальных исходов.

Ранее “Дни.ру” написали о важном открытии американских ученых. Оказалось, что коронавирус можно уничтожить всего за полсекунды с помощью термообработки. Подробнее об этом Вы можете прочитать здесь.



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