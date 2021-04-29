Не теряет надежды: Канье Уэст продолжает носить обручальное кольцо

На днях рэпер и дизайнер Канье Уэст заехал в гости к своему другу и коллеге – хип-хоп исполнителю DJ Khaled (настоящее имя которого Халед Мохамед Халед), чтобы послушать его новый альбом. Об этом гостеприимный хозяин сообщил на своей странице в Instagram. По словам Халеда, Канье появился неожиданно, заказал у его повара необычное блюдо и был в восторге от новой пластинки музыканта.

Вот вам правдивая история: на днях Канье заехал ко мне домой в 8 утра! Я не знал, что он приедет, Он попросил шефа приготовить ему яйца с веганским беконом и подать их с кетчупом. И мы слушали #khaledkhaled Знаете, это звучит потрясающе, к этому альбому Бог приложил свою руку, – написал DJ Khaled под фото с Канье, которое было сделано в его домашней студии. На нем Уэст сидит в кожаном кресле и в восторге поднимает руки, закрыв от удовольствия глаза от прослушивания. Интернет-пользователи отметили в этой публикации сразу несколько странностей.

Одни усомнились в свежести истории, отметив, что “кажется, такое уже было”, другие – в адекватности Канье из-за его экстравагантного завтрака – “с ним явно не все в порядке, раз он заказывает такое”, но большинство обратили внимание на левую руку артиста, на безымянном пальце которой до сих пор красуется кольцо, по всей видимости, обручальное. Как бы там ни было, поклонники Канье уверены, это фото появилось неслучайно – рэпер не готов просто так расставаться со своей женой Ким Кардашьян. Она кстати, по слухам, уже закрутила новый роман, не дождавшись официального расторжения брака с Канье Уэстом.

Напомним, что первые слухи о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст собираются развестись появились в январе, а уже в феврале подтвердились официально. Заявление о разводе подала Ким. Поскольку у пары крепкий брачный договор, финансовых притязаний друг к другу они не имеют. К тому же, очевидно, что оба – каждый сам по себе достаточно состоятельны, чтобы обеспечивать и себя, и своих детей и вместе и по отдельности. Поэтому в начале бракоразводного процесса, СМИ сходились во мнение, что это будет самый мирный развод из всех возможных. Хотя супруги все-таки встретятся в суде, чтобы решить вопрос об опеки над детьми, которых у них за 7 лет брака родилось четверо.